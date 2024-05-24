Российская фигуристка рассказала, как оказалась в шаге от инвалидной коляски

Российская фигуристка Анастасия Зинина рассказала, что столкнулась с постковидным симптомом, из-за которого долгое время не могла выступать и тренироваться в полную силу, у нее отнимались руки и ноги, были проблемы с речью. Газета.Ru

«Я попала к очень хорошему специалисту-неврологу, она сказала, что много таких случаев, когда человек заболевает, лечится три-четыре дня, а потом начинаются симптомы плохой проводимости нервных импульсов. К тому моменту у меня ситуация уже совсем усугубилась, там чуть ли не дошло до инвалидной коляски, я стала плохо ходить и разговаривать», — рассказала Зинина. Sports.ru

Зининой 17 лет. Спортсменка является призером этапов международной юниорской серии Гран-при. ТАСС