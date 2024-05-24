Сихарулидзе рассказал, насколько популярно в России фигурное катание

4 миллиона человек смотрели турниры по фигурному катанию в прошлом сезоне.

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Об этом заявил и. о президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе на отчетной конференции организации.

«Фигурное катание в России пользуется огромной популярностью. Об этом свидетельствует тот факт, что четыре миллиона человек смотрели турниры по фигурному катанию по телевидению и в интернет-пространстве», – сказал Сихарулидзе.

Турниры по фигурному катанию в прошедшем сезоне транслировали Первый канал, сайт Первого канала и онлайн-кинотеатр Okko.