Канада потребовала запретить российским фигуристам переходить в другие страны

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, канадка Меган Дюамель высказалась на странице в соцсети X о смене спортивного гражданства российскими фигуристами. Lenta.ru

«Думаю, что ISU должен препятствовать переходам российских фигуристов в другие страны, если они там не тренируются. В противном случае они по-прежнему поддерживают государственную программу в России», — написала Дюамель. Газета.Ru

Ранее стало известно, что Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев подали документы на получение узбекского гражданства. Также российская фигуристка Аннабель Морозов, выступавшая в паре с партнером из России Игорем Еременко, перешла в сборную США. Чемпионат.com