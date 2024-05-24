Чайковская рассказала о работе ФФКР по развитию фигурного катания в России

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская отметила, что, несмотря на отстранение российских спортсменов от международных стартов, они сохранили мотивацию и заинтересованность.

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«Этому способствовала активная деятельность федерации по реформации календаря соревнований, включение интересных турниров нового формата. Кроме того, было проведено достаточно много сборов, после которых проходили обстоятельные обсуждения с тренерами относительно подготовки фигуристов, перспектив развития фигурного катания. В сложившейся ситуации важно сохранять сборные команды, поскольку для того, чтобы вырастить спортсмена топ-уровня, необходимо 12-14 лет. Нужно поддерживать и сохранять сложившийся курс на техническое развитие, а не на упрощение программ, и то, что всегда было присуще отечественному фигурному катанию, музыкальность и хореографическую харизму», — сказала Чайковская на конференции Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Международный союз конькобежцев в марте 2022 года в связи с событиями на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах.