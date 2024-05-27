Тарасова назвала одну из самых сильнейших фигуристок в истории России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высоко оценила способности 16-летней российской фигуристки Аделии Петросян. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Не надо расслаблять наших девушек разговорами о том, что у них нет конкуренток. Аделию оцениваю очень высоко. Она одна из сильнейших в мире. И одна из сильнейших одиночниц в истории нашего фигурного катания», — заявила Тарасова.

18 февраля Петросян, которая занимается в группе у Этери Тутберидзе, стала победительницей Спартакиады сильнейших, которая прошла по программе Олимпийских игр. Также по ходу сезона фигуристка завоевала две золотых медали этапов Гран-при России и выиграла чемпионат страны.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов до участия в летних Олимпийских играх - 2024. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований в 2022 году. Пока вопрос о возвращении россиян на международную арену рассмотрен не был. Последним турниром для российских фигуристов стали Олимпийские игры в Пекине.