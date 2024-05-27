$89.70-0.5597.10-0.78
Войти в почту

Евгения Медведева: «Фигурное катание взлетело и стремится на ту же планку, где футбол. Мы вас догоним, ребята, уверена»

Евгения Медведева верит, что фигурное катание догонит футбол по медийности.

Медведева верит, что фигурное катание догонит футбол по медийности
© Sports.ru

Российская фигуристка ответила на вопрос, как чувствует себя в футбольной среде. Вчера девушка, являющаяся болельщицей «Динамо», посетила церемонию премии Winline Герои РПЛ.

«Мне в футболе прекрасно. Я представительница одного из самых медийных видов спорта. В последние годы фигурное катание взлетело, и оно стремится на ту же планку, где находится футбол. Я уверена, что мы вас, ребята, догоним. По крайней мере, я на это надеюсь», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.
Главное о спорте
Больше новостей
Sports.ru: главные новости