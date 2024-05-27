Камила Валиева станет ведущей музыкального фестиваля в Санкт-Петербурге

Камила Валиева станет ведущей молодежного фестиваля в Санкт-Петербурге.

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Фигуристка Камила Валиева станет ведущей молодежного музыкального фестиваля «Петровские Ассамблеи 3.2.1» в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщили в Санкт-Петербургском государственном детском ледовом театре. Мероприятие пройдет 2 июня на «Газпром Арене».

Партнером Валиевой станет актер Леон Кемстач, известный по сериалу «Слово пацана». Камила выступит в роли Гостьи из будущего, а Леон – в роли Гостя из прошлого.

В фестивалетакже поучаствуют Mia Boika, Pharaoh и другие исполнители.