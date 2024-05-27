Камила Валиева станет ведущей музыкального фестиваля в Санкт-Петербурге
Камила Валиева станет ведущей молодежного фестиваля в Санкт-Петербурге.
Фигуристка Камила Валиева станет ведущей молодежного музыкального фестиваля «Петровские Ассамблеи 3.2.1» в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщили в Санкт-Петербургском государственном детском ледовом театре. Мероприятие пройдет 2 июня на «Газпром Арене».
Партнером Валиевой станет актер Леон Кемстач, известный по сериалу «Слово пацана». Камила выступит в роли Гостьи из будущего, а Леон – в роли Гостя из прошлого.
В фестивалетакже поучаствуют Mia Boika, Pharaoh и другие исполнители.
Мадридский суд частично удовлетворил иск организаторов Суперлиги, обязав УЕФА и ФИФА «прекратить антиконкурентное поведение и устранить все его последствия»
Тен Хаг опасается, что его могут уволить, несмотря на победу «МЮ» в Кубке Англии. Клуб проводил неофициальные переговоры с Тухелем, Почеттино, Франком и Маккенной (ESPN)
«Алания» и Калешин расторгли контракт. Клуб финишировал 8-м в Первой лиге