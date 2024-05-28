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Бутырская: фигуристы, сменившие гражданство, не предатели

Первая чемпионка мира в женском одиночном катании из России Мария Бутырская заявила, что те фигуристы, которые сменили спортивное гражданство, не являются предателями, передает Vprognoze.ru.

Бутырская рассказала, можно ли считать фигуристов, сменивших гражданство, предателями
© РИА Новости
«Смена гражданства никогда не была предательством. Вспомните, какие были годы, когда я каталась. У людей, у которых не было шансов попасть в сборную России, всегда что-то придумывали», — сказала Бутырская.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов до участия в летних Олимпийских играх - 2024. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований в 2022 году. Пока вопрос о возвращении россиян на международную арену рассмотрен не был. Последним турниром для российских фигуристов стали Олимпийские игры в Пекине.

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