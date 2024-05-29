Тарасова о сменивших гражданство российских фигуристах: они никто

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что российские фигуристы меняют спортивное гражданство из-за того, что не могут конкурировать на внутренней арене, передает ТАСС.

"Они с каких мест уходят? Они чувствуют, что здесь они никто и звать их никак. Они здесь не потянут, чтобы войти в тройку и в пятерку — не войдут", - сказала Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов до участия в летних Олимпийских играх - 2024. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Тарасова прокомментировала переход фигуристки Титовой в сборную Армении

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований в 2022 году. Пока вопрос о возвращении россиян на международную арену рассмотрен не был. Последним турниром для российских фигуристов стали Олимпийские игры в Пекине.