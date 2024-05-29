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Камила Валиева примет участие в двух шоу Татьяны Навки, которые пройдут в Сочи

Российская фигуристка Камила Валиева, чемпионка мира среди юниоров и обладательница мировых рекордов в короткой, произвольной и по сумме двух программ, примет участие в двух шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки, которые пройдут в Сочи.

Валиева примет участие в двух шоу Навки, которые пройдут в Сочи
© Чемпионат.com
«Камила Валиева точно присоединится к нашему шоу, организаторы занимаются ее расписанием. Шоу «Вечера на хуторе» пройдет и в Сочи с 14 августа по 2 октября и в Москве в ноябре. Валиева примет участие в этом шоу в Сочи», — приводит слова Навки ТАСС.

Напомним, для спортсменки эти выступления станут первыми после новости о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В последний раз в подобных шоу Камила появлялась 28 января в Санкт-Петербурге, за день до оглашения результатов судебных заседаний.

Ранее сообщалось, что в гастролях Навки Валиева примет участие с официального согласия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Фигурное катание
Камила Валиева
Всемирное антидопинговое агентство