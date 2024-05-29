Тарасова описала методы работы фразой «треснуть фигуриста можно с удовольствием»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о способах работы с фигуристами. Ее слова приводит Sport24.

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«Вот треснуть можно. С большим удовольствием! Этот способ редко применяемый, но эффективный», — заявила Тарасова. Она добавила, что практиковала подобное к своим спортсменам, из-за чего их результаты улучшались.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала, как получила пощечину от Тарасовой. Она заявила, что это был психологический прием от тренера, который помог ей прийти в чувство.

Под руководством Тарасовой советские и российские фигуристы семь раз выигрывали золотые медали Олимпийских игр. С 2005 года тренер совмещает тренерскую деятельность с работой комментатором на телевидении.