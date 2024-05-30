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Фигуристка Бестемьянова рассказала, как ее ударила тренер Татьяна Тарасова

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала, что однажды ее ударила тренер Татьяна Тарасова, передает «Советский спорт».

Бестемьянова рассказала, как ее ударила Тарасова
© РИА Новости
«Она никогда не была со мной грубой. Когда она меня ударила, это был психологический прием. Одним движением она привела меня в чувство. Но в остальное время она была ласковой мамой», — сказала Бестемьянова.

Бестемьянова является олимпийской чемпионкой, четырехкратной чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы в танцах на льду.

В апреле 2019 года Бестемьянова и ее партнер Андрей Букин были введены в Зал славы мирового фигурного катания.

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В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В 2022 году Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов из России от соревнований. Пока вопрос о возвращении россиян на международную арену рассмотрен не был. Последним турниром для российских фигуристов стали Олимпийские игры в Пекине.

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