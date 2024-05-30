Авербух высказался о смерти Заворотнюк

Илья Авербух выразил соболезнования в связи со смертью Анастасии Заворотнюк.

«Конечно, это очень трагическая и тяжелая новость. Мы все знаем, что Настя уже очень давно, более пяти лет боролась со страшной болезнью. Безусловно, это тяжелейшее испытание, которое выпало в ее судьбе и судьбе близких ей людей.

О Насте остаются только самые светлые, только самые яркие и солнечные воспоминания. Наша жизнь с Анастасией пересеклась на проекте, где она была несколько сезонов ведущей нашего проекта. Это всегда было очень ярко, самобытно.

Она привносила очень много своего видения, прямо настоящий ведущий, который ведет за собой. Так вышло, что впервые на коньки она вставала именно в нашем проекте, несмотря на то, что уже вела до этого танцевальные ледовые проекты. Настя очень боялась вставать на коньки.

Особенно важно, что именно в нашем проекте Петр исполнил танец‑предложение для Анастасии... Постановщиком этого пусть и незамысловатого, но очень трогательного танца был я. Всегда буду помнить это, это была очень светлая история.

Настя всегда преодолевала страх перед коньками, но ей очень хотелось кататься. Она была очень сильной, была очень сильно влюблена в своего мужа. Это было движение навстречу друг другу.

Настя всегда отличалась острым умом, была очень эрудированной. Очень образованный человек. Ее комментарии были одними из самых ярких.

Помню, как они с Петром пришли на спектакль «Кармен» в Сочи, именно ее рецензия была для меня одной из самых важных, поскольку она прочувствовала те вещи, которые я закладывал в спектакль. Это была на просто дежурная похвала, а она разбирала детально каждую сцену, что было очень важно.

Хочется также выразить слова поддержки Петру Чернышову, который взял на себя это тяжелейшее испытание. Все это сложнейшее для их семьи время он был вместе с Анастасией.

Это пример очень достойного поведения человека, который практически посвятил всю свою жизнь, чтобы Настя как можно дольше была вместе с нами. Боролся за каждый ее день. Он ведет и будет вести семью за собой.

Петр – человек, к которому я испытываю огромное уважение. Посылаю ему силы в этот сложнейший час в его жизни, как и всей семье Анастасии. Самая добрая память», – сказал хореограф и продюсер.