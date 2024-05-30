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Тарасова рассказала, что очень любила Заворотнюк

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова очень любила актрису Анастасию Заворотнюк. Об этом она рассказала ТАСС.

Тарасова отреагировала на известие о смерти Заворотнюк
© РИА Новости

Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.

"Любила ее, любила ее очень, красавица, умница, веселый человек. Трое детей, не боялась рожать. Всегда с хорошим настроением, - сказала Тарасова. - Соболезную Пете [Чернышеву], который тянул ее, сколько мог, в эту жизнь. Соболезнования маме, детям. Такая крошка, такая красавица. Очень жаль, что уходят наши молодые подруги".
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