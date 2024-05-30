Валиева о том, верит ли в жизнь после смерти: «Думаю, что да. Мы же не состоим только из тела. У нас есть чувства, эмоции, душа»
Камила Валиева сообщила, что у нее нет страха смерти.
– Смертная казнь – за или против?
– Нет. Потому что нужно время, чтобы человек осознал то, что он сделал. И суд иногда может постановить неправильное решение.
– Естественное старение или хирургическое вмешательство?
– Естественное старение. Хирургическое вмешательство только если это прям крайне необходимо.
– Смерть – это страшно?
– Нет. Не боюсь.
– А смерти близких?
– Смерти близких – да.
– Верите в жизнь после смерти?
– Я точно сказать не могу, но я думаю, что да. Мы же не состоим только из тела. У нас есть чувства, эмоции, душа внутри каждого, – рассказала Валиева.
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