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Камила Валиева: «Довольна ли своим телом? Сейчас 50 на 50. У меня есть идеал, к которому я стремлюсь»

Камила Валиева призналась, что не совсем довольна своим телом.

Валиева ответила, довольна ли своим телом
© Sports.ru

– Счастье связано с деньгами?

– Деньги – это ресурс, за счет чего можно получить какие-то эмоции, куда-то слетать, чему-то поучиться, подарить кому-то подарок. Вот это счастье. А деньги это ресурс.

Счастье вообще важно везде найти! Вот вышел на улицу, прогулялся, солнечный день – я уже могу получить счастье, потому что я гуляю, я вижу мир, все такое солнечное. Потом я могу сказать моему другу, что ты очень красивая или ты очень красивый... Оно везде.

– Вы довольны своим телом?

– Мое тело растет, поэтому 50 на 50. У меня есть какой-то свой идеал, к которому я стремлюсь. Но пока я в переходной точке, – рассказала Валиева.

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