Анна Щербакова рассказала о большом числе предложений из дальнего зарубежья.

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«Поступает очень много предложений. И я стараюсь откликаться на них. Мне самой это интересно, и хочется, чтобы как можно больше детей узнали о таком прекрасном виде спорта, как фигурное катание. Любое большое дело начинается с малого.

Я не могу что-то говорить за других людей. Но я ощутила эту любовь и поддержку еще в самый первый свой приезд в Китай, когда мне было всего 15 лет. И с тех пор эти ощущения всегда со мной. Безумно благодарна китайским болельщикам за их теплоту и внимание ко мне и к фигурному катанию.

Я сама выросла в огромной стране с богатой историей. Соприкоснувшись с культурой Китая, я сразу ощутила, что у нас много общего, но и, конечно, множество кардинальных отличий. Это страна, которую мне очень хотелось бы узнать ближе, изучить ее историю, узнать ее традиции, понять ее народ», – сказала олимпийская чемпионка.