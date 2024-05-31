Домнина рассказала, каково было говорить с детьми об ампутации конечностей Костомарова

Оксана Домнина, бывшая российская фигуристка и супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова, поделилась воспоминаниями о том, как она рассказывала их детям о состоянии Романа, который перенёс тяжёлую болезнь и ампутацию конечностей.

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