Стало известно, выступят ли российские фигуристы на международных стартах

Международный союз конькобежцев (ISU) не допустит российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации в новом сезоне. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, предметно обсуждаться данный вопрос будет в ходе предстоящего совета ISU, который состоится 8 июня. Ожидается, что решение может быть изменено в случае, если политическая обстановка вокруг России станет нести иной характер.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов до участия в летних Олимпийских играх — 2024. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

ISU отстранил атлетов обеих стран от соревнований в 2022 году. Пока вопрос о возвращении россиян на международную арену рассмотрен не был. Последним турниром для российских фигуристов стали Олимпийские игры в Пекине.