Петр Гуменник рассказал, почему была отменена его программа под Rammstein.

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К сезону-2023/24 российскому фигуристу Гуменнику поставили короткую программу на песню Sonne. В сентябре тренер Вероника Дайнеко сообщила, что выбор музыки был назван «нежелательным» и ее позже заменили на русскоязычный кавер.

– Еще раз про Rammstein, чтобы мы закончили эту тему раз и навсегда. Объясни ситуацию, как ты ее видел с начала и до конца.

– Поставили программу, ни о чем не думали. Потом закралась такая мысль, что, возможно, кто-то не одобрит. Но я держал в курсе судей, всех тренеров, федерацию – все видели, что я ставлю. Поэтому после того, как я показал свою программу, я был уже спокоен.

– То есть перед прокатами всей федерации уже показал программу?

– Где-то в июле, да. Уже все видели.

– Музыку все знали?

– Все знали про музыку и программу.

– И ничего никто не сказал?

– Да, всем программа понравилась, все только сказали, как хорошо я катаюсь. И в сентябре, где-то за день до того, как мне выезжать на эти прокаты, Тамара Николаевна (Москвина) показала мне какое-то непонятное письмо, – я не понял от кого, зачем, – что Rammstein не рекомендуется мне катать.

И я даже не понял, насколько оно официальное, насколько серьезное и что мне сделают, если я прокатаю. И туда я поехал, даже не зная, какую программу я буду катать, и без костюма – мне потом хореограф мой привез костюм от старых программ.

Потом где-то несколько дней – пока я был на прокатах, – я, тренер, хореограф думали, на какую музыку можно поменять. Очень не хотелось менять программу, потому что она получилась хорошая и к тому же уже долго ее готовили. И, в общем, ни одна никакая музыка под эту программу уже не подходила.

И в итоге такой идеальный компромисс нашелся: та же музыка, но с русскими словами, в исполнении русского исполнителя RADIO TAPOK, – рассказал Гумменик в эфире Off Ice Show на Первом канале.