$88.76-0.6296.56-0.31
Войти в почту

Татьяна Тарасова: «Когда Бойкова говорила, что есть «тупые спортсмены», то подразумевала, что включает себя?»

Татьяна Тарасова прокомментировала слова Бойковой о «тупых спортсменах».

Тарасова прокомментировала слова Бойковой о «тупых спортсменах»
© Sports.ru

Чемпионка Европы в парном катании Александра Бойкова заявила, что знакома со спортсменами, которые подтверждают стереотип о «тупости».

«Если бы мне не мешали многие мысли, я бы постоянно каталась чисто. Когда ты тупой – это проще дается», – отметила фигуристка.
«Когда она говорила, что есть «тупые спортсмены», то подразумевала, что «включает себя»? Сначала все-таки надо подумать хорошенько, а потом говорить. И всегда надо говорить про себя, а не про других», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.