Открытие школы фигурного катания имени Загитовой запланировано на 2025 год

Школу фигурного катания имени Алины Загитовой планируют открыть в 2025 году.
Об этом сообщил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.
Школа будет расположена в Казани.
«Все в работе, формируем проект, летом будет уже финальная часть. Мы согласовали техническое задание, думаю, что в этом году начнем строить, а в следующем году запустим», – сказал Леонов.
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