Академия Плющенко подала в суд на мать фигуристки Парсеговой

Академия фигурного катания "Ангелы Плющенко" подала иск в суд за невыполнение условий договора со стороны фигуристки Арины Парсеговой. Об этом ТАСС рассказала продюсер и совладелица академии Яна Рудковская.

© Соцсети

"Мы подали в суд на взыскание денежных средств, которые не были нам возвращены. Условия договора не были выполнены, поэтому мы решили подать документы на рассмотрение в суд. Ответчиком является мама Арины Парсеговой", - сказала Рудковская.



Ранее стало известно, что академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко просит взыскать 1,9 млн рублей за отказ от исполнения стороной фигуристки договора о спортивной подготовке и совершение агентских действий. В роли ответчика выступает Парсегова Н.С. Рассмотрение дела назначено на 17 июля.

В мае 2023 года фигуристка Парсегова перешла из академии "Ангелы Плющенко" в группу Этери Тутберидзе. Парсеговой 12 лет.