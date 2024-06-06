Американских и японских фигуристов наградят на ОИ-24 медалями за ОИ-22

Церемония награждения американских и японских фигуристов медалями за командный турнир Олимпийских игр 2022 года пройдет 7 августа в Париже. Об этом на своей странице в Х сообщила журналистка USA Today Кристин Бреннан.

Сообщается, что церемония пройдет в рамках Олимпийских игр 2024 года.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал россиянку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты спортсменки на Олимпийских играх 2022 года, переместив сборную России в командном турнире фигуристов с первого места на третье.

В командном турнире Олимпиады первое место заняла сборная России, вторыми стали американцы, третьими - японцы, четвертыми - канадцы. После перераспределения медалей сборная США должна получить золотые награды, японская команда - серебряные, российская - бронзовые. 26 февраля CAS зарегистрировал отдельные апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России и российской команды, которые просят вернуть сборной России первое место.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.