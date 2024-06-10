Евгения Медведева привела аналогию из футбола на недопуск российских фигуристов.

С 2022 года россияне не выступают на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

– Мне интересно, чтобы наши фигуристы вернулись на мировую арену. Федерация и Первый канал делают все, чтобы сохранить зрительский интерес, но если мы не вернемся на международные старты, то сохранить популярность фигурного катания будет крайне тяжело.

В целом федерация создала ряд прикольных новых форматов, особенно чемпионат по прыжкам. Но в любом случае я очень жду возвращения наших ребят на чемпионаты мира и Европы.

Более того, я вам скажу, что общалась со многими действующими фигуристами из других стран и они понимают, что наши спортсмены никому ничего плохого не сделали, и признают, что это несправедливо, но мнение публично никто не может высказать из-за политики.

– Возрастной ценз – благо или зло для развития фигурного катания? Кто из действующих российских и зарубежных фигуристок и фигуристов вам больше всего импонирует по стилю?

– Мне тяжело ответить на этот вопрос. Когда наши фигуристки вернутся в мировой спорт, тогда и поговорим, как это повлияло на наш вид. Сейчас это не играет никакой роли, потому что наших девочек на соревнованиях нет.

И развитие женского фигурного катания сильно остановилось. Уберите из футбола «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Баварию» и «Реал Мадрид» и посмотрите, что будет с развитием этого вида спорта. Из действующих фигуристов мне, конечно, импонирует сейчас Илья Малинин. Феноменальный талант, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева.