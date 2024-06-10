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Алина Загитова: «Я боюсь, что обо мне подумают не в том ключе: неправильно оделась, не так прическу сделала, макияж лежит плохо. Я прорабатываю эти страхи»

Алина Загитова призналась, что боится осуждения из-за ее внешнего вида.

Загитова призналась, что боится осуждения из-за ее внешнего вида
© Соцсети
«Я боюсь, что обо мне подумают не в том ключе, не поймут: неправильно оделась, не так прическу сделала, макияж лежит плохо. Сейчас я прорабатываю эти страхи. Противовес этому – люди, которые меня поддерживают. Мне многие говорят добрые слова, и с их помощью я становлюсь увереннее. Понимаю, что все делаю правильно. А сомнения – это плохо. Избегайте их», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова.
Фигурное катание
Алина Загитова
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