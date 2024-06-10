Алина Загитова: «Я боюсь, что обо мне подумают не в том ключе: неправильно оделась, не так прическу сделала, макияж лежит плохо. Я прорабатываю эти страхи»
Алина Загитова призналась, что боится осуждения из-за ее внешнего вида.
«Я боюсь, что обо мне подумают не в том ключе, не поймут: неправильно оделась, не так прическу сделала, макияж лежит плохо. Сейчас я прорабатываю эти страхи. Противовес этому – люди, которые меня поддерживают. Мне многие говорят добрые слова, и с их помощью я становлюсь увереннее. Понимаю, что все делаю правильно. А сомнения – это плохо. Избегайте их», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова.
Sports.ru: главные новости
Тебас о тюремном сроке фанатам «Валенсии» за расизм в адрес Винисиуса: «Отличная новость для Испании. Люди, которые приходят на стадионы, чтобы оскорблять, получат четкий сигнал»
«Это проблемный язык». МОК призвал журналистов не называть трансгендерных атлетов биологическими мужчинами или женщинами
Медведева о недопуске российских фигуристов: «Уберите из футбола «Ман Сити», «ПСЖ», «Баварию» и «Реал» и посмотрите, что будет с развитием этого спорта»