Евгения Медведева назвала трех величайших спортсменов в истории.

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– Вы поддерживаете футбольный клуб «Динамо». Интересовались ли вы футболом или другими видами как болельщик в детстве? Были ли у вас кумиры в спорте? Смотрите ли спортивные трансляции сейчас?

– Не интересовалась. Но начала смотреть футбол после того, как влилась в тусовку «Динамо». Очень надеюсь, что они станут чемпионами!

До знакомства с клубом я только Льва Яшина знала. Мне с детства объясняли, что он – это легенда нашего спорта.

– Кого считаете величайшим спортсменом в истории?

– Одного тяжело выделить, поэтому назову троих: Майкл Джордан, Лев Яшин и Лионель Месси, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.