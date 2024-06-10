CAS назначил дату слушания по распределению медалей после дисквалификации Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) назначил дату слушаний по всем трём российским апелляциям на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении мест командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) из-за допинг-дела Камилы Валиевой. По информации журналистки Кристин Бреннан, заседание состоится послезавтра, 12 июня.

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Важно отметить, что данные слушания важны сразу для нескольких сторон помимо российской. В частности, для сборной США, которая после дисквалификации команды России надеется получить золотые медали Игр. Если CAS отклонит апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и фигуристов сборной России, 7-го августа Международный олимпийский комитет (МОК) наградит американцев медалями.

Напомним, после дисквалификации Валиевой ISU презентовал новую тройку призёров командного турнира Олимпиады-2024: сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось американцам, серебро – японцам. Данное решение вызвало неоднозначную реакцию в сообществе фигурного катания. Первую апелляцию на него подала команда Канады, которая осталась на четвёртом месте, вторую — Олимпийский комитет России, третью — ФФККР, четвёртую — российские фигуристы, участвовавшие в командном турнире.