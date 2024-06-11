Фигурист Гуменник рассказал, с какой сферой будет связана его будущая профессия

Российский фигурист Пётр Гуменник, серебряный (2023) и бронзовый (2024) призёр чемпионатов России, в беседе с двукратным олимпийским чемпионом Максимом Траньковым в эфире подкаста на Первом канале рассказал, что в будущем мечтает стать учёным.

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Траньков. Какое практическое применение своей профессии ты видишь в будущем?

Гуменник. Мне кажется, это будут исследовательские работы. Может быть, с фармацевтикой связанные, какие-нибудь лекарства разрабатывать, которые бы взаимодействовали с геномом.

Траньков. То есть ты хочешь стать учёным?

Гуменник. Да, но я пока не могу на 100% уверенно сказать, кем я хочу стать. Возможно, я остановлюсь на информатике, возможно, дальше пойду. Может быть, мне вообще ничего это не пригодится. Но я знаю, что в процессе мне это доставляет удовольствие, и мозги не затвердевают.

Траньков. А как всё это совмещается с тренировочным процессом?

Гуменник. Тренировки – это у меня первый приоритет. Я хожу, тренируюсь сколько мне надо, на соревнования все езжу. И сколько времени у меня остаётся, я учусь.

В начале семестра можно себе выбрать расписание, разбросать предметы так, чтобы они были с утра и вечером, чтобы днём было свободное время, окно, когда я мог бы тренироваться. И многое в моей специальности нужно делать самому, дома, не на лекциях, поэтому успеваю.

Траньков. А свободное время у тебя вообще есть или хотя бы один выходной день, чтобы ты вообще ничего не делал?

Гуменник. Чтобы вообще ничего не делал – это редкость, мне такие дни не нравятся, я чувствую их потерянными. Я предпочитаю хоть что-нибудь делать.