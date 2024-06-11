ISU планирует создать компьютерную игру про фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) проявил заинтересованность в создании компьютерной игры про фигурное катание. Об этом стало известно в ходе первого дня конгресса организации, который проходит с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе (США).

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В ISU считают, что это поможет привлечь в фигурное катание более молодую аудиторию и создать онлайн-сообщества по интересам.

Президент ISU Чжэ Ель Ким отметил, что доля телезрителей моложе 34 лет, посмотревших трансляции последнего чемпионата мира по фигурному катанию составила всего 2,4%, что является очень низким показателем.

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник принимает участие в конгрессе организации. Ранее он сообщил, что на нём не будет рассматриваться вопрос о допуске российских фигуристов к международным соревнованиям.