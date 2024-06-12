В ISU высказались о решении по апелляции фигуристов из России

Международный союз конькобежцев (ISU) в ночь с 12 на 13 июня мск рассмотрит апелляцию сборной России о лишении команды золотых медалей по итогам командного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине. Советник ISU по юридическим вопросам Майкл Гистлингер в ходе конгресса организации сообщил, что организация настроена «оптимистично» в связи со скорым обнародованием решения.

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«Апелляция будет рассмотрена сегодня ночью по времени Лас-Вегаса. ISU смотрит на это дело оптимистично, потому что наше решение было логичным. Совет ISU постановил, что объяснения, предоставленные Камилой Валиевой и всей командой, достаточны, чтобы пересмотреть результаты в пользу бронзовой медали для команды Олимпийского комитета России (ОКР)», — сказал Гистлингер на совете.



Напомним, почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник принимает участие в конгрессе организации. Ранее он сообщил, что на нём не будет рассматриваться вопрос о допуске российских фигуристов к международным соревнованиям.