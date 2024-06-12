ISU утвердил максимальную разницу в возрасте в парном катании и танцах на льду

Международный союз конькобежцев (ISU) официально утвердил максимально допустимую разницу в возрасте между партнерами в парном катании и танцах на льду. Об этом сообщается на сайте ISU.

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Предложение о том, что разница не может превышать семь лет, было рассмотрено и утверждено на конгрессе ISU. Мероприятие прошло в Лас-Вегасе (США).

10 июня ISU сообщил об убытках по итогам 2023 года. Доходы организации составили 35,9 миллиона швейцарских франков, что на полмиллиона меньше ожидаемого. Убытки составили 8,6 миллиона швейцарских франков.

В марте 2022-го ISU запретил россиянам выступать на турнирах под своей эгидой. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.