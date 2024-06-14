Конгресс ISU признал сальто разрешенным элементом

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU), который проходит с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе (США, штат Невада), принял предложении о признании сальто разрешенным элементом в фигурном катании.

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Ранее за исполнение сальто в программе фигурист получал два балла штрафа. Изменение вступит в силу начиная со следующего сезона.

На чемпионате Европы 2024 года представитель Франции фигурист Адам Сяо Хим Фа исполнил сальто в произвольной программе и получил за это штраф. Однако это не помешало спортсмену стать победителем соревнований.