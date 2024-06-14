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Тарасова об уменьшении количества прыжков в произвольной: «Судьи что, до семи не могут считать? Нашим девочкам нужно учить больше четверных»

Тарасова высказалась об уменьшении количества прыжков в произвольной программе.

Тарасова высказалась об уменьшении количества прыжков в произвольной
© Sports.ru

ISU сократил количество прыжковых элементов с семи до шести в произвольной программе у одиночников. Изменения вступят в силу с сезона-2026/27.

«Судьи что, до семи не могут считать?! Полагаю, что это решение неправильное, хотя это и приведет к тому, что все будут разучивать четверные прыжки, чтобы получить большую сумму баллов. Не думаю, что судьи до семи считать не умеют, поэтому и сокращают произвольные программы до шести прыжков. А нашим девочкам нужно учить больше четверных прыжков, чтобы даже не думать об этих сокращениях», — сказала Татьяна Тарасова.
Фигурное катание
Татьяна Тарасова