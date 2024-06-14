Этери Тутберидзе отписалась от Анны Щербаковой в соцсети
Этери Тутберидзе отписалась от Анны Щербаковой в соцсети.
Еще в зимой этого года тренер была подписана на фигуристку в инстаграме, сейчас же подписки уже нет.
При этом Тутберидзе подписана на Алину Загитову, Евгению Медведеву, Александру Трусову, Аделию Петросян, Камилу Валиеву и других.
Сама же Щербакова отписалась от Тутберидзе в феврале. В тот день тренер опубликовала пост, в котором назвала Камилу Валиеву своей самой одаренной спортсменкой.
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Этери Тутберидзе отписалась от Анны Щербаковой в соцсети
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