Щербакова больше не сотрудничает с Тутберидзе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова прекратила сотрудничество с тренерским штабом Этери Тутберидзе. Чемпионат.com

"Щербакова давно не тренируется в Центре фигурного катания Тутберидзе, она занималась лечением, сейчас участвует в шоу. Сотрудничество прекращено, но на примере Александры Трусовой, которая готовилась к шоу Тутберидзе в ее центре, Анна может в любое время вернуться, для нее двери всегда открыты", - сказал собеседник агентства. ТАСС

Щербакова – победительница Олимпиады-2022, чемпионка мира, Европы, трехкратная чемпионка России. Последний раз участвовала в соревнованиях в марте 2022 года. Sports.ru