Арина Ушакова стала тренером в академии Плющенко

Фигуристка Арина Ушакова, выступающая в танцах на льду, рассказала «Матч ТВ», что стала тренером в академии «Ангелы Плющенко».

— Да, действительно так. Группа [Наталья] Линичук/Ушакова. Но не исключаю возможность, что ещё вернусь в спорт. Если будет хороший, перспективный вариант, — сказала 21‑летняя Ушакова «Матч ТВ».



Ушакова в паре с Максимом Некрасовым становилась победительницей этапов юношеских Гран‑при и Кубка России, выиграла первенство России в 2021 году. Также она завоевывала бронзу чемпионата мира среди юниоров, серебро Финала Гран‑при среди юниоров и побеждала на этапах юниорского Гран‑при.