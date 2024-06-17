Косторная и Куница показали фрагмент программы для нового сезона

Российская фигуристка Алёна Косторная и её муж Георгий Куница, с которым они вместе выступают в парном катании, показали отрывок новой программы к будущему сезону-2024/2025. Соответствующее видео спортсмены выложили в своих социальных сетях.

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«Айс контент», — подписала видео Косторная, добавив к нему эмодзи «коньки».



Напомним, Алёна Косторная завершила сольную карьеру в начале 2023 года и перешла в парное катание. Пиком карьеры Косторной стал чемпионат Европы — 2020 в Граце, который она выиграла. Не сумев пробиться на Олимпиаду в Пекине, молодая фигуристка приняла решение больше не выступать в одиночном катании, встав в пару с Георгием Куницей.

В сезоне-2023/2024 Косторная и её партнёр не выступали из-за стрессового перелома стопы Алёны. О том, можно ли будет увидеть их в следующем сезоне, спортивная пара ничего не говорила.