Фигуристка Александра Трусова выходит замуж

Фигурист Макар Игнатов сделал предложение своей возлюбленной, фигуристке Александре Трусовой. Об этом стало известно в понедельник, 17 июня.

19-летняя Саша опубликовала видеоролик в своем Telegram-канале, в котором сообщила, что скоро поделится важной новостью.

— Всем доброй ночи. Извиняюсь, что поздно. Но в моей жизни произошло что-то очень-очень важное. Я не знаю, как вам рассказать… Расскажу все завтра, потому что все-таки ночь, — заинтриговала девушка.



После этого Игнатов рассказал в своем блоге, что сделал девушке предложение руки и сердца.

— «Она сказала «да»! — подписал фотографию спортсмен.



В апреле Трусова раскрыла детали расставания с фигуристом Марком Кондратюком. Спортсмены начали встречаться после Олимпиады в Пекине. Серебряная медалистка Олимпийских игр сообщила, что разошлись молодые люди уже давно и по инициативе юноши.

О расставании Трусовой и Кондратюка впервые сообщила советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Кроме того, по мнению многих, фигуристка закончила карьеру, в связи с чем больше не будет выполнять свои знаменитые четверные прыжки.