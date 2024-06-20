Швейцарская фигуристка приехала в РФ для работы с Тутберидзе

Швейцарская фигуристка Анастасия Брандербург приехала в Россию для работы с Этери Тутберидзе.

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Спортсменка поделилась видео в своих социальных сетях, на котором видно, как она выходит на лёд вместе с чемпионкой России Софьей Акатьевой.

«Угадайте, куда я приехала», – подписала публикацию швейцарская спортсменка.



Отметим, что в профиле швейцарки на сайте Международного союза конькобежцев (ISU) Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз уже указаны в качестве хореографов.

Анастасии Бранденбург 14 лет. В 2024 году она участвовала в чемпионате мира среди юниоров, где заняла шестое место.

Сама Тутберидзе недавно вернулась из Мексики, где вместе с Дудаковым и Глейхенгаузом проводила мастер-класс в Хурикилье (штат Керетаро).

Напомним, с 2024 года группа Тутберидзе тренируется на территории ледового дворца, построенного московскими властями специально для Тутберидзе. Спортсмены будут готовиться к предстоящему сезону в данном центре, который имеет полное техническое оснащение для тренировок.