Медведева плакала на просмотре фильма про себя

Двукратная чемпионка России, Европы и мира по фигурному катанию, а также двукратная серебряная призерка Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 Евгения Медведева в программе «Утро. ТНТ» поделилась впечатлениями от первого просмотра документального фильма про себя под названием «Медведева против Медведевой».

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Фигуристка призналась, что до выхода фильма не видела ни одного кадра.

«Я вместе со всеми сидела и смотрела в зале, пробивала себе лоб от стыда. Были моменты, когда я еще совсем юная была и мне было стыдно за себя. Когда на 16-летнюю себя смотришь и думаешь: «Что это такое? Что я вообще делаю со своей жизнью?». Но были моменты, которые меня и до слез пробили», — сказала Медведева.



Фигуристка рассказала, что после завершения карьеры поставила себе цель наладить комфортный для жизни режим, который бы кардинально отличался от того, что был у нее во время профессиональной карьеры в спорте.