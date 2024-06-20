Туктамышева рассказала о трудностях с поиском себя

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева, приостановившая карьеру, рассказала о трудностях с поиском себя. Ее слова приводят «Известия».

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«Да, мне повезло, меня знают, и я могу участвовать в шоу, хотя бы финансово защищена. Но что делать, когда я уже не захочу стоять на коньках? Пока не нашла ответа на этот вопрос», — отметила Туктамышева.



Фигуристка добавила, что сейчас вкладывается в свое развитие.

«Занимаюсь с преподавателем по сценической речи, читаю статьи на волнующие меня темы. Детская психология, к примеру», — поделилась россиянка.



Туктамышева пропустила сезон-2023/2024. Она объяснила это тем, что хочет проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать и заниматься личными проектами.