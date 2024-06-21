Как соперница Валиевой возобновляет карьеру, пропустив два сезона

Алиса Лью уже заявлена на этапы Гран-при. Мы не видели её с чемпионата мира — 2022!

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Не выступать два года, а потом вернуться в соревновательную обойму — похоже на логлайн к фильму или сериалу об одарённой фигуристке-одиночнице. Однако скоро этот сюжет воплотится вовсе не на экранах, а в реальной жизни. Главная героиня — бывшая соперница Камилы Валиевой 18-летняя Алиса Лью из США, которая благополучно помахала рукой фигурному катанию после олимпийского сезона весной 2022-го, а теперь официально возобновляет карьеру.

Спортсменка, владевшая тройным акселем и четверным лутцем, активно набирает форму, готовится к серии Гран-при и не поддаётся скептическим настроениям. Пропустив два сезона, Алиса полноценно отдохнула, что положительно сказалось в том числе на её ментальном здоровье.

И правда: почему бы не ринуться обратно в бой и не пополнить коллекцию наград? Талантливая американка всегда была любимицей болельщиков и определённо не сказала последнего слова в большом спорте.

Её пример — доказательство того, что и Камила Валиева при желании сможет вернуться.

Заходила на четыре ультра-си, а в 16 лет устала от фигурного катания

Имя Алисы Лью прогремело в фигурном катании, когда ей было всего 13 лет. Тогда, в 2019 году, она сенсационно выиграла дебютный чемпионат США среди взрослых, на котором исполнила в произвольной программе два тройных акселя. Юную одиночницу с заразительной улыбкой сразу окрестили американской надеждой и грозой россиянок. В первую очередь, разумеется, предвкушали её ледовую дуэль с Камилой Валиевой. Появление у обеих четверных прыжков ещё больше подогревало интерес к их грядущему противостоянию по юниорам.

Долгожданная встреча спортсменок состоялась на юниорском финале Гран-при в декабре 2019-го и ознаменовалась триумфом Камилы. Обойти американку ей не помешало даже временное отсутствие квад-тулупа из-за недавно перенесённого перелома ноги. Тем не менее выступление Алисы было незабываемым. В короткой она играючи расправилась с трикселем в каскаде с тройным тулупом, а в произвольной, пусть и неудачно, пошла аж на четыре ультра-си: два тройных акселя и два четверных лутца. С такой соперницей гарантировать победу кого-то из россиянок в принципе не представлялось возможным. Что, если Алиса сделает всё чисто? Она не позволяла расслабиться ни болельщикам, ни конкуренткам.

На юниорском чемпионате мира — 2020 американская звёздочка тоже отчаянно метила на золото, но погоня за сложностью вновь её подвела и принесла только бронзу. В следующем, ковидном сезоне она боролась с пубертатом и свела количество ультра-си до нуля.

Однако к олимпийскому сезону спортсменка вернула в контент тройной аксель, отобралась на Игры, где заняла седьмое место, и не упустила шанс подняться на пьедестал чемпионата мира, когда забанили россиян. Бронза главного старта окупила все испытания в напряжённой спортивной карьере. На этой радостной ноте она с лёгким сердцем попрощалась с фигурным катанием в 16 лет, о чём и сообщила в соцсетях:

«Я хочу объявить, что ухожу из фигурного катания. Я начала кататься, когда мне было пять лет, так что провела около 11 лет на льду, и это были безумные 11 лет! Было много хорошего и много плохого, но что есть, то есть. У меня появилось много друзей и хороших воспоминаний, которые останутся со мной на всю оставшуюся жизнь. Я, честно говоря, никогда не думала, что достигну столь многого. Я так счастлива! Так довольна тем, как сложилась моя карьера в фигурном катании! Теперь, когда, наконец, достигла своих целей в фигурном катании, собираюсь двигаться дальше по жизни. Я, наверное, просто буду проводить всё свое свободное время с семьёй и друзьями и также собираюсь учиться. Но фигурное катание научило меня в жизни гораздо большему, чем я ожидала. Очень рада, что каталась», — написала Лью.



После объявления о завершении карьеры Алиса приняла участие в нескольких ледовых шоу, а затем, как и мечтала, сосредоточилась на жизни обычного подростка.

Казалось, она навсегда повесила коньки на гвоздь, но прошло два года, и Алиса преподнесла грандиозный сюрприз.

«Рада снова начать кататься с моим новым взглядом на вещи»

«Продолжение следует…» — написала Алиса в соцсетях под конец февраля 2024-го, а 1 марта выложила видео с тренировки, где показала, как восстанавливает тройные прыжки. В конце ролика выплывала надпись: «Сезон-2024/2025. Возвращение на лёд».

Конечно, хотелось сразу поверить, что речь о возобновлении фигуристкой спортивной карьеры. Однако пример наших одиночниц не давал разгореться заискрившей надежде. Потому что не возвращаются взрослые девушки на соревнования после двух лет отсутствия. Более реалистично, что Алиса собралась выступать в ледовых шоу, вот и вспоминает для них прыжки. Правда, зачем было указывать в этом случае сезон, если состязаться она не планирует? Ради интриги нагнетает атмосферу или вдруг захотелось внимания?

Ответ нашёлся на сайте Федерации фигурного катания США, где подтвердили, что Алиса действительно возвращается, и включили её в список фигуристов, которые поедут на международные турниры в новом сезоне.

«Мне было полезно отдохнуть от катания, и я очень рада снова начать кататься с моим новым взглядом на вещи», — приводят слова Лью на сайте Федерации США.

По информации американского журналиста Филиппа Херша, работать с Алисой будут Массимо Скали и Филипп Дигульельмо, под руководством которых она уже прежде тренировалась. Правда, в данном сотрудничестве присутствует определённая авантюра: спортсменка намерена заниматься со специалистами дистанционно, когда вернётся осенью в Калифорнийский университет Лос-Анджелеса. Скали и Дигульельмо базируются в районе Сан-Франциско, поэтому для очных встреч с ними Алисе пришлось бы тратить несколько часов на дорогу в одну сторону. Очевидно, существует опасность, что подобный формат тренировок неблагоприятно скажется на её результатах. С другой стороны, есть прекрасный пример другого американца и олимпийского чемпиона Нэйтана Чена, который в учебные периоды также работал со своим наставником Рафаэлем Арутюняном по видеосвязи.

Самое же главное на текущий момент — Алиса заявлена на два этапа грядущей чемпионской серии Гран-при. Сначала она поедет в Канаду (25-27 октября), а затем пересечёт океан, чтобы выступить в Японии (8-10 ноября). Путёвки на престижный турнир она получила благодаря действующему правилу, согласно которому любой фигурист, входивший в топ-6 на чемпионатах мира в течение последних двух-трёх сезонов, имеет право на два места в серии Гран-при. Единственная ремарка: для этого необходимо письменно уведомить Международный союз конькобежцев (ISU) до даты отбора участников. Так что это важное подтверждение серьёзности желания Алисы возобновить карьеру.

Она хочет соревноваться и готовится встряхнуть женское одиночное в новом сезоне.

В августе возрождающейся американской звезде исполнится 19 лет — не самый простой возраст для девушек, но её видео с тренировок в соцсетях обнадёживают: процесс набора формы идёт, и не исключено, что она сможет восстановить тройной аксель к Играм в Милане.

Не будем утверждать, что конечная цель Алисы — взять олимпийскую медаль, пока российским коллегам закрыт доступ на международные старты. Возможно, она просто соскучилась по льду и соревнованиям. К тому же, когда Алиса покидала ледовую сцену в 16 лет, наших спортсменов уже отправили в бан, и это не повлияло на её планы уйти из спорта.

Но бороться вхолостую — точно не про Алису. Другим иностранкам пора поднапрячься, если они не хотят, чтобы отдохнувшая американка заняла их вчерашнее место на подиуме.