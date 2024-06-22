Неназванную фигуристку сборной Южной Кореи дисквалифицировали на три года за изнасилование. Об этом пишет портал mk.co.kr.

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Во время сборов в Италии две южнокорейские фигуристки употребляли алкоголь. Одна из них позвала фигуриста-юниора в женское общежитие и насильно склонила к сексуальному контакту. Федерация фигурного катания Южной Кореи (KSU) решила отстранить спортсменку от любых соревнований на три года.

Вторая фигуристка не принимала участие в половом акте, но снимала происходящее на телефон, а затем выложила в публичный доступ. За это ее дисквалифицировали на один год. Пострадавшему юниору сделали выговор за нарушение режима — он не должен был находиться в женском общежитии.

Ранее канадского фигуриста Николая Соренсена обвинили в изнасиловании 11-летней давности. Жертвой стала 22-летняя фигуристка, которая сейчас работает тренером в США. Женщина, имя которой не называется, предала случай огласке после того, как Соренсен в интервью заявил о безопасности фигуристок в танцах на льду.