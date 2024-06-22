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Фигуристку сборной Южной Кореи дисквалифицировали на три года за изнасилование

Неназванную фигуристку сборной Южной Кореи дисквалифицировали на три года за изнасилование. Об этом пишет портал mk.co.kr.

Фигуристку сборной Южной Кореи дисквалифицировали на три года за изнасилование
© Lenta.ru

Во время сборов в Италии две южнокорейские фигуристки употребляли алкоголь. Одна из них позвала фигуриста-юниора в женское общежитие и насильно склонила к сексуальному контакту. Федерация фигурного катания Южной Кореи (KSU) решила отстранить спортсменку от любых соревнований на три года.

Вторая фигуристка не принимала участие в половом акте, но снимала происходящее на телефон, а затем выложила в публичный доступ. За это ее дисквалифицировали на один год. Пострадавшему юниору сделали выговор за нарушение режима — он не должен был находиться в женском общежитии.

Ранее канадского фигуриста Николая Соренсена обвинили в изнасиловании 11-летней давности. Жертвой стала 22-летняя фигуристка, которая сейчас работает тренером в США. Женщина, имя которой не называется, предала случай огласке после того, как Соренсен в интервью заявил о безопасности фигуристок в танцах на льду.

Фигурное катание
Николай Соренсен