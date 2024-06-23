Тарасова жестко высказалась о Трусовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала помолвку серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года в Пекине, призёра чемпионатов мира и Европы в одиночном катании Александры Трусовой и фигуриста Макара Игнатова.

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«Думаю, Трусова ещё продолжит кататься, поэтому я жду самых запоминающихся моментов позже. А насчёт ее свадьбы: если ей сделали предложение, это не значит, что она выходит замуж. Они могут расписаться и на следующий год. Каким образом свадьба может повлиять на карьеру? Это может повлиять только в хорошем смысле. Трусова будет кататься с прекрасным настроением. Но я не верю, что Саша сможет себя еще показать. Считаю, она закончила с профессиональным спортом. И не важно, что ей всего 20 лет. По мне, Трусова не полностью реализовала себя. Мы могли бы смотреть на неё еще несколько лет и получать удовольствие от всего. Считаю, Саша очень рано ушла и непонятно зачем», — приводит слова Тарасовой Sport24.



Напомним, Макар Игнатов на своей странице в социальной сети сообщил, что сделал предложение Трусовой выйти замуж, и она согласилась. Сегодня, 22 июня, фигуристка празднует своё 20-летие.