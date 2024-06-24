Стал известен состав сборной команды Москвы на сезон-2024/2025

Стал известен список кандидатов в спортивные сборные команды города Москвы по фигурному катанию на коньках на сезон-2024/2025. Соответствующая информация появилась на сайте Департамента спорта города Москвы.

© Чемпионат.com

Женское одиночное катание:

чемпионка России 2024 Аделия Петросян;

чемпионка России 2023 Софья Акатьева;

серебряный призёр чемпионата России 2024 Софья Муравьёва;

призёр этапа Гран-при России Анастасия Зинина.

Мужское одиночное катание:

чемпион Европы, бронзовый призёр Олимпийских игр Марк Кондратюк;

чемпион мира среди юниоров, участник ОИ-2022 Андрей Мозалёв.

Парное катание:

чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная/Георгий Куница.

Танцы на льду:

призёры чемпионатов Европы, участники ОИ-2022 Александра Степанова/Иван Букин.

Отметим, что фигуристка Майя Хромых включена в юниорскую сборную города Москвы.