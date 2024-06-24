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Стал известен состав сборной команды Москвы на сезон-2024/2025

Стал известен список кандидатов в спортивные сборные команды города Москвы по фигурному катанию на коньках на сезон-2024/2025. Соответствующая информация появилась на сайте Департамента спорта города Москвы.

Стал известен состав сборной команды Москвы на сезон-2024/2025
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Женское одиночное катание:

Мужское одиночное катание:

Парное катание:

Танцы на льду:

Отметим, что фигуристка Майя Хромых включена в юниорскую сборную города Москвы.

Фигурное катание
Георгий Куница
Анастасия Зинина
Софья Муравьева
Софья Акатьева
Марк Кондратюк
Андрей Мозалев
Майя Хромых
Аделия Петросян
Алена Косторная
Иван Букин
Александр Степанов