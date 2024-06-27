Фигуристы Трусова и Игнатов подали заявление в ЗАГС

Серебряная призерка зимних Олимпийских игр — 2022, российская фигуристка Александра Трусова в своем Telegram-канале заявила о том, что вместе со своим будущим супругом Макаром Игнатовым подала заявление в ЗАГС.

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«Всем привет! А мы подали заявление в ЗАГС! Угадайте, какая дата будет?» — заявила фигуристка.



Игнатов сделал предложение Трусовой ночью 17 июня. О романе Трусовой и Игнатова стало известно в январе 2024 года. До этого фигуристка встречалась с чемпионом России и Европы Марком Кондратюком.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022). Он стал первым российским фигуристом, который исполнил четыре прыжка в четыре оборота в рамках одной программы.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.