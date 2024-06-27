Корейская фигуристка ответила на обвинения в домогательствах к юниору

Хэ Ин Ли опровергла обвинения в сексуальных домогательствах.

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Ее и еще одну фигуристку обвинили в сексуальном насилии по отношению к юниору и распитии алкоголя на сборах. 19-летнюю Хэ Ин Ли отстранили от соревнований на три года.