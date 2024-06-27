Губерниев высказался о допинг-деле Камилы Валиевой

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой. RT на русском

«У Валиевой безалаберность, вопиющая, преступная халатность. Мы же от заинтересованных лиц вокруг Валиевой мало что услышали. Для меня она остается честной и чистой чемпионкой. Да, она нарушила правила», — заявил Губерниев. Чемпионат.com

«Мы получили ответы на вопросы? Нет. Дедушка там или кто еще? Тренер что-то сказала? Нет. Окружение? Гнет. Степень защиты какая? Ну, фитюлька. Жалко ее ужасно, но она не пропадет», – заключил комментатор. Sports.ru