Валиева вошла в пул антидопингового тестирования ISU на сезон‑2024/25

Международный союз конькобежцев включил российскую фигуристку Камилу Валиеву в пул антидопингового тестирования ISU на сезон‑2024/25, сообщает пресс‑служба организации.

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Всего в список были включены 27 российских фигуристов, конькобежцев и шорт‑трекистов: помимо Валиевой, это Иван Букин, Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Аделия Петросян, Евгений Семененко, Александра Степанова, Даниил Алдошкин, Елена Еранина, Ангелина Голикова, Елизавета Голубева, Дарья Качанова, Михаил Казелин, Екатерина Кошелева, Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Александра Саютина, Павел Таран, Руслан Захаров, Семен Елистратов, Валентин Кобызев, Алена Крылова, Елена Серегина, Павел Ситников, Анна Уразова, Екатерина Константинова.

В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения 18‑летней россиянки отсчитывается с 25 декабря 2021 года, ее результаты с этой даты аннулированы.